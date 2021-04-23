Golden Ray, затонувший с тысячами Kia и Hyundai: первая секция удалена

Операция по распилу опрокинувшегося ещё в сентябре 2019 года гигантского сухогруза Golden Ray с тысячами автомобилей Hyundai, Kia и других марок вышла на новый этап: спасателям и береговой охране удалось отделить одну из частей корабля и отправить её на переработку.

Напомним, что судно, потерпевшее крушение из-за банального перегруза, невозможно отбуксировать, тем более - затопить. Было принято решение распилить корпус на восемь частей при помощи цепной пилы, установленной на большой катамаран VB-1000. Первая часть - носовая. К ней приварили проушины и погрузили на баржу, которая доставила секцию на ближайший завод по переработке.

"Это наш первый большой успех в этой операции, - говорит Эфрен Лопес, командующий береговой охраной США. - Мы проверили принятый способ по расчленению корпуса Golden Ray, усовершенствовали некоторые моменты по ходу, что положительным образом скажется на эффективности дальнейшего хода работ. Спасатели на берегу и на воде неусыпно следят за состояние воды, реагируя на каждое обращение о нанесении вреда экологии пролива".

В настоящее время начата подготовка ко второму разрезу. Операция должна быть закончена до начала штормового сезона в Атлантике, который начинается в июне, однако скорость работ не впечатляет и заставляет сомневаться в том, что спасателям удастся завершить процесс по удалению Golden Ray из пролива Сент-Саймонс.