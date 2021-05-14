Завтра WhatsApp может начать отключение пользователей по новым правилам

В ближайшую субботу, 15 мая, вступают в силу новые условия использования WhatsApp, включая обновленную политику конфиденциальности.

В соответствии с ними разработчики мессенджера будут передавать в материнскую компанию Facebook больше пользовательских данных, чем раньше. Среди них - мобильный номер, IP-адрес, список транзакций, данные об устройстве и другая информация.

Отмечается, что это никак не повлияет на безопасность: звонки и переписка защищены сквозным шифрованием, и доступа к ним нет ни у кого, кроме собеседников. Кроме того, в Facebook не передаются данные о контактах (само приложение WhatsApp чаще всего имеет к ним доступ с разрешения самих пользователей).

Те, кто не примут новые правила обслуживания, столкнутся с ограничениями функциональности мессенджера. Сначала будут отключены все возможности, за исключением входящих звонков и уведомлений (читать и отправлять сообщения, а также звонить будет нельзя), а затем и эти функции станут недоступны.

Для того чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, пользователям будет необходимо принять новые правила использования. В компании отметили, что массовых отключений в день 15 мая не будет - пользователи будут постепенно получать уведомления в течение нескольких недель.