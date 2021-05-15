Депутат Госдумы назвал незаконной новую политику WhatsApp

Новые правила игры, навязанные компанией Facebook тем, кто использует мессенджер WhatsApp, противоречат российскому законодательству. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов", - сказал парламентарий. И напомнил о законе, регулирующем передачу персональных данных третьим лицам.

В случае с WhatsApp у пользователя нет выбора. Речь идет об ультиматуме. Либо вы принимаете новые правила игры, либо лишаетесь возможности отправлять и принимать сообщения. "На мой взгляд, это нарушение закона", - сказал Горелов ТАСС.

Напомним, с 15 мая компания Facebook будет получать больше данных пользователей WhatsApp: номер телефона, IP-адрес и сведения о транзакциях. В то же время отмечается, что переписка, звонки, контакты не попадут в базу данных. Если человек откажется делиться своими личными данными с Facebook, его заблокируют. Почти все функции будут недоступны. Исключение сделали только для входящих звонков и уведомлений.