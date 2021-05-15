Как пробки убивают автомобиль

Регулярное движение в пробках - вынужденная необходимость для жителей мегаполисов. Между тем многочасовое стояние в заторах не только портит нервы и здоровье водителям, страдают также и автомобили. Разберемся, какие технические проблемы сулят заторы и как избежать этих неприятных последствий.

Вред для двигателя

При продолжительном движении в городской пробке постоянный приток кислорода в двигатель снижается из-за облака выхлопных газов, которое буквально вытесняют кислород. Мало того, что находящимся в салоне становится труднее дышать, особенно, если салонный фильтр в их автомобиле некачественный или выработал ресурс. Снижение доли кислорода, поступающего в мотор, приводит к неполному сгоранию топлива и появлению сажевых отложений.

Сажа стирает защитные износоустойчивые масляные пленки на трущихся деталях силового агрегата, и вот вам - пресловутый "масложор". Углеродистые отложения образуются также на свечах, клапанах, поршневых кольцах и ‎форсунках. Особенно уязвимы для сажи также и турбины двигателя с изменяемой геометрией - осадок негативно влияет на балансировку турбины, а также ухудшает аэродинамические параметры крыльчаток.

Проблему может частично решить переход на качественное синтетическое моторное масло (помогает поддерживать чистоту масляных каналов) и регулярное применение средств для очистки топливной системы (например, химические очистители форсунок). А очистить свечи поможет, к примеру, активная езда на высокой скорости в течение как минимум получаса. Однако проблему все же нужно решать радикально, сокращая время стояния в пробках.

Вред для каталитического нейтрализатора

Фото: iStock

В каждом современном автомобиле установлен каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) - часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Для нормальной работы нейтрализатора необходимо, чтобы он раскалялся до высокой температуры (больше 360º), чтобы вредные частицы в выхлопе эффективно сжигались. Однако при движении в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, невозможно разогреть катализатор до таких температур. Это приводит к тому, что узел забивается сажей и прочими несгоревшими продуктами. В результате затрудняется проход выхлопных газов, двигателю буквально перекрывается дыхание, и падает мощность.

В то же время в таких условиях выхлопные газы увеличивают давление на двигатель и деформируют соты катализатора, что приводит к разрушению керамики - она начинает крошиться, и эта пыль может попадать в цилиндры двигателя, провоцируя износ пары цилиндр-поршень и даже задиры. Хорошо, что в ряде случаев катализатор, забитый сажей, можно "реанимировать" простой чисткой этанолом, либо жидкостью для чистки карбюраторов и даже обычной наждачной бумагой. Для этого узел демонтируется, обрабатывается спецсоставами или аккуратно, чтобы не повредить керамическое напыление, очищается от сажевого налета.

Вред для аккумулятора

Фото: iStock

Из-за постоянных пробок серьезно страдает также и аккумуляторная батарея автомобиля, которая по причине работы двигателя на "холостых" недополучает зарядку.

Еще хуже, если машина эксплуатируется исключительно в пробках с небольшими пробегами (например, когда работа недалеко от дома).

В этом случае генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что негативно сказывается на здоровье АКБ. Наконец, самое неприятное сочетание для батареи - это заторы и жара. В этом случае возможен перегрев АКБ, который происходит, если температура электролита превышает +35º С, и процессы износа электродов резко активизируются. Свинцовые пластины может даже покоробить. Для профилактики во всех случаях необходима регулярная зарядка аккумулятора от источника постоянного тока (или продолжительная езда вне режима пробок).

Вред для тормозов

Фото: iStock

Еще одна известная проблема, которую провоцируют постоянные пробки, - это повышенный износ тормозной системы. Ведь из-за движения по алгоритму старт - остановка тормозная система испытывает повышенные нагрузки. При постоянной эксплуатации в таком режиме гораздо раньше регламентного срока придется менять не только тормозные колодки, но и тормозные диски.

Рекомендация здесь может быть следующей - почаще тормозите двигателем (КП принудительно переключается "вниз"), причем этот прием особенно эффективен, когда машина оснащена "механикой". Не следует также поддерживать минимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля, поскольку в этом случае тормозить придется чаще и резче, чем при поддержании большей дистанции.

Вред для трансмиссии

Фото: iStock

Неопытные водители, эксплуатирующие в пробках автомобиль на "механике", совершают целый ряд ошибок, приводящих к досрочному износу трансмиссии.

Чаще всего, резко отпуская педаль сцепления, они во много раз увеличивает нагрузку на детали коробки, провоцируя их разрушение. Не менее вредна такая практика, как езда в пробках с выжатым сцеплением. Нередко бывает, что на остановках водители не отпускают полностью педаль сцепления и не включают "нейтраль" по несколько минут.

В результате идут повышенные нагрузки на выжимной подшипник и на вилку, и их ресурс резко снижается. Кроме того, истираются диски сцепления, растет температура, и прижигается масло. В свою очередь типичная ошибка водителей машин с "автоматом" - это регулярные переключения на светофорах на "нейтраль" или переход в режим P (Parking). В этом случае насос прокачивает масло, активируется гидроблок, фрикционы схватывают исполнительные валы. Одним словом, трансмиссии приходится каждый раз перекачивать и нагнетать давление, тем самым существенно уменьшая ресурс коробки.