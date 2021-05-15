МИД о взрывах во Врбетице: Прага не может провести объективное расследование

По словам дипломата, чешская газета "Днес" сообщила о пропаже во Врбетице после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. Однако причастные к делу государственные органы отказались комментировать этот факт. "Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в условиях тотальной неразберихи чешские власти хотят переложить всю вину на пресловутого "внешнего врага" в лице России.

Захарова также указала, что на протяжении последних семи лет Прага не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.

Напомним, власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о том, что якобы Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов. В свою очередь, МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон-грата.

Между тем, в пятницу правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли Чехия и США.