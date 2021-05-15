Около 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за боевых действий

По оценкам Организации Объединенных Наций, около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий. Такие данные содержатся в заявлении гуманитарного координатора ООН Линн Хастингс.

По ее информации, люди укрываются в школах, мечетях и других местах. Доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен, пишет РИА Новости. Как указала Хастингс, больницы, водоснабжение, канализация зависят от электроснабжения, а топливо для его обеспечения закончится в воскресенье.

"Израильские власти и палестинские вооруженные группы должны немедленно разрешить ООН и нашим гуманитарным партнерам завезти топливо, продовольствие и медикаменты и развернуть гуманитарный персонал", - подчеркнула координатор.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий. По его словам, погибло уже слишком много мирных граждан. По данным ЮНИСЕФ, были убиты 36 детей - 34 в секторе Газа и двое в Израиле.