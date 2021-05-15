Представитель ХАМАС перечислил требования для перемирия с Израилем

Халед Машааль, представляющий интересы радикального движения ХАМАС за пределами Палестины, назвал требования для установления перемирия в регионе. В списке несколько пунктов: прекращения огня, вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса, освобождение всех палестинцев, задержанных в последнее время.

Машааль заявил телеканалу TRT Arabic, что выступающие за перемирие посредники (Турция, Катар и Египет) уже оповещены. Сразу несколько стран предпринимают усилия для деэскалации палестино-израильского конфликта. В частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы поддержать любые предложения, призванные снизить напряженность между Израилем и Палестиной. "Печальные события прошлой недели напомнили нам о необходимости начала мирного диалога", - заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готова к прекращению огня в секторе Газа. Но Израиль пока не ответил на предложение.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С территории палестинского анклава было выпущено более двух тысяч ракет. Погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ армия еврейского государства нанесла сотни ударов по сектору Газа. В результате погибли 126 палестинцев, напоминает РИА Новости.