В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня

Радикальное движение ХАМАС готово к прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил политический лидер группировки за рубежом Халед Машаль, сообщила газета Times of Israel, ссылаясь на турецкое агентство.

По данным СМИ, пока Израиль не ответил на предложение ХАМАС, пишет ТАСС.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами. Они начались после вспыхнувших в начале мая беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий. По его словам, погибло уже слишком много мирных граждан. Гутерриш уверен, что происходящее может усугубить обострение конфликта и экстремистскую деятельность во всем регионе.