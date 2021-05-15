Новости

Шесть человек пострадали в Москве из-за последствий непогоды 00:05
Пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью 15.05.2021
Фальков: Вузы готовы к дистанционке в случае роста заболеваемости COVID-19 15.05.2021
Мощные торнадо привели к гибели не менее 10 человек в Китае 15.05.2021
Самый стойкий диджей в мире ушел на пенсию в 96 лет 15.05.2021
"Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии 15.05.2021
Букву "А" вернут на здание Госдумы к утру воскресенья 15.05.2021
Источник опроверг закрытие авиасообщения с Израилем 15.05.2021
Французы согласились с решением России по США и Чехии 15.05.2021
Тайвань усиливает ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19 15.05.2021
Двое азербайджанских военнослужащих погибли на границе с Ираном 15.05.2021
Фото: Сверхмощный Ми-26 перевез по воздуху вертолет Ми-6 15.05.2021
"Спутник V" зарегистрировали в Эквадоре 15.05.2021
В Греции полиция разогнала демонстрацию возле посольства Израиля 15.05.2021
Вашингтон оперативно связался с Израилем после удара по высотке в Газе 15.05.2021
Haval H9 бросит новый вызов Land Cruiser Prado 15.05.2021
Байден отказался от идеи Трампа о национальном парке героев 15.05.2021
Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" обыграть "Дженоа" 15.05.2021
Израильская авиация уничтожила офисы мировых СМИ 15.05.2021
Сухопутные войска усилят бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ 15.05.2021
Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 15.05.2021
Скончался руководитель НМИЦ им. Бурденко Александр Потапов 15.05.2021
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности" 15.05.2021
В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России 15.05.2021
Пушков прокомментировал реакцию Климкина на слова Путина об Украине 15.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 23:18
Рубрика: В мире

Пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Текст: Александр Саможнев

"Честью" назвала свою работу в Москве пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс, которая покинет Россию в числе десяти высылаемых из страны американских дипломатов.

В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран

По ее словам, было честью работать с таким количеством российских и международных журналистов, стремившихся к правде, предлагавших идеи и информацию как российскому народу, так и всему миру.

"До новых встреч, прекрасная Россия!" - написала Росс в Twitter на русском языке.

Напомним, США 15 апреля заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. Вскоре Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану выехать в США на консультации.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Кабмин утвердил схемы развития газовой и нефтяной отраслей
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия