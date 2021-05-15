Пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Spokesperson @usembru Rebecca Ross: “It was an honor to work in Moscow w/ so many Russian & international journalists who reach for truth, & offer insight & information to the people of Russia & the world so we may draw our own conclusions. До новых встреч, прекрасная Россия!" pic.twitter.com/5UqLZfXkrv — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) May 15, 2021

"Честью" назвала свою работу в Москве пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс, которая покинет Россию в числе десяти высылаемых из страны американских дипломатов.

По ее словам, было честью работать с таким количеством российских и международных журналистов, стремившихся к правде, предлагавших идеи и информацию как российскому народу, так и всему миру.

"До новых встреч, прекрасная Россия!" - написала Росс в Twitter на русском языке.

Напомним, США 15 апреля заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. Вскоре Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану выехать в США на консультации.