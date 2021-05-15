В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки

В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело об убийстве малолетней. Во время допроса он дал следователям признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Известно, что 13 мая этого года мужчина на электричке приехал из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино Балахнинского района области. Подозреваемый катался на велосипеде и заметил девочку. В лесополосе он напал на нее и "совершил преступление против половой неприкосновенности", а после убил ее ножом.

Девочку начали искать в тот же день, когда она не вернулась домой из школы. Тело нашли вечером 13 мая. С места преступления мужчина скрылся. Он уже был ранее судим за такое же преступление, судимость не погашена. Расследование дела продолжается.