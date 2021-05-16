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16.05.2021 03:38
Рубрика: В мире

SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Фото: AP Photo / John Raoux Фото: AP Photo / John Raoux
Фото: AP Photo / John Raoux

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak. Трансляция велась на сайте компании в Twitter.

Фото: REUTERS
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Напомним, на минувшей неделе SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Эта сеть призвана помочь обеспечить доступ в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 килограмм.

Первые 60 спутников Starlink были выведены в космос мае 2019 года. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч таких аппаратов. Стоимость проекта оценивается в десять миллиардов долларов.

Ранее сооющалось о том, что NASA приостановило контракт с американской компанией SpaceX стоимостью около трех миллиардов долларов (2,9 млрд) на разработку и создание лунного посадочного модуля. Другие участники тендера - компании Blue Origin и Dynetics - опротестовали решение отдать постройку модуля компании Илона Маска. Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, до тех пор, пока главное контрольное управление США не рассмотрит все тяжбы.

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