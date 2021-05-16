SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak. Трансляция велась на сайте компании в Twitter.

Напомним, на минувшей неделе SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Эта сеть призвана помочь обеспечить доступ в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 килограмм.

Первые 60 спутников Starlink были выведены в космос мае 2019 года. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч таких аппаратов. Стоимость проекта оценивается в десять миллиардов долларов.

Ранее сооющалось о том, что NASA приостановило контракт с американской компанией SpaceX стоимостью около трех миллиардов долларов (2,9 млрд) на разработку и создание лунного посадочного модуля. Другие участники тендера - компании Blue Origin и Dynetics - опротестовали решение отдать постройку модуля компании Илона Маска. Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, до тех пор, пока главное контрольное управление США не рассмотрит все тяжбы.