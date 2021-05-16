Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, будут ограничены многие возможности. Хотя аккаунт не сразу будет удален, но "отказники" смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Чтение же и отправка сообщений станут недоступны.

Мошенники придумали, как заработать на происходящем. В эти дни пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного СМС - 0,01 евро.

"Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство.

Эксперт инжинирингового центра Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров пояснил агентству, что это называется "письма счастья" - своеобразная ловушка для мозга. Цель злоумышленников - массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Также раньше "письма счастья" запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт, добавил эксперт.

"Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах "сарафанного радио" и "вирусного маркетинга". Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит", - заявил Бедеров.

Кстати, недавно в МВД назвали три ключевые схемы похищения денег со счетов граждан.

"Деньги исчезают при направлении в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные мошенникам. агентства. Еще один способ - это использование злоумышленниками мобильной связи и SIP-телефонии", - со ссылкой на источник написал ТАСС.

Пользуясь доверчивостью людей, мошенники выманивают у потенциальных жертв личные данные, а после используют их для перевода средств. Часто аферисты вынуждают человека самостоятельно перечислять им деньги, отмечают в МВД. По данным Генпрокуратуры, в России за первые три месяца 2021 года зарегистрировано более 85 тысяч различных мошенничеств, почти 70 процентов из них совершены при помощи интернета или мобильного телефона.