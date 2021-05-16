Президент Болгарии выступил против сноса памятника Советской армии

Президент Болгарии Румен Радев выступил против идеи демонтировать мемориал Советской армии, расположенный в центре Софии.

"Каждый памятник является свидетельством своего времени. Я против сноса памятников", - подчеркнул Радев в интервью журналистам.

Считанными днями ранее именно у монумента, посвященного подвигу освободивших Болгарию красноармейцев, состоялась торжественная церемония возложения венков по случаю Дня Победы.

Предложение избавиться от памятника воинам-победителям было озвучено через день после 9 мая русофобски настроенными общественными деятелями страны. После этого партия социалистов, одна из крупнейших в стране политсил, выступила с декларацией, подвергающей жесткой критике подобные инициативы и обвиняющей ее участников в "одержимости ностальгией по фашизму".