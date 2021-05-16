Новости

В Иерусалиме уничтожили террориста при наезде на полицейских 18:12
"Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом" 18:10
Появились первые кадры из новой "Золушки" чернокожим геем в роли феи 18:00
Принц Чарльз пообещал открыть британские дворцы для народа 17:55
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 17:47
Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев 17:42
Президент Болгарии выступил против сноса памятника Советской армии 17:40
ЦСКА проиграл "Динамо" и остался без еврокубков 16:58
В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре 16:47
Болгария продлит режим чрезвычайной эпидобстановки до конца июня 16:46
Родителей псковских выпускников бесплатно протестируют на COVID-19 16:39
В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ 16:38
МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение 16:31
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16:28
"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" и вышел в отбор Лиги чемпионов 16:02
В Ульяновской области горят склад и жилые дома 15:57
В Ярославской области введен режим ЧС в городе Любим 15:43
Пациент психиатрической больницы при СИЗО "Бутырка" покончил с собой 15:27
"Прабабушка легкого поведения" стала седьмым прибыльным релизом года 15:19
На Москву надвигаются ливни с грозами и сильным ветром 15:01
Израиль заявил о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа 14:49
На Волге при столкновении катеров погибли два человека 14:42
В Осетии встретили патриотический поезд "Мы - армия страны!" 13:39
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге 13:30
В Подмосковье к 23 мая планируют привить от COVID-19 миллион человек 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
16.05.2021 17:40
Рубрика: В мире

Президент Болгарии выступил против сноса памятника Советской армии

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев выступил против идеи демонтировать мемориал Советской армии, расположенный в центре Софии.

Фото: Архив фамилии Хадиковых
В Осетии открыли памятник уникальному герою Первой Мировой войны

"Каждый памятник является свидетельством своего времени. Я против сноса памятников", - подчеркнул Радев в интервью журналистам.

Считанными днями ранее именно у монумента, посвященного подвигу освободивших Болгарию красноармейцев, состоялась торжественная церемония возложения венков по случаю Дня Победы.

Предложение избавиться от памятника воинам-победителям было озвучено через день после 9 мая русофобски настроенными общественными деятелями страны. После этого партия социалистов, одна из крупнейших в стране политсил, выступила с декларацией, подвергающей жесткой критике подобные инициативы и обвиняющей ее участников в "одержимости ностальгией по фашизму".

В мире Европа Болгария Вторая мировая война Охрана и продажа памятников

Главное сегодня

В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия