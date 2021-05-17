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17.05.2021 10:10
Рубрика: Легковые авто

Дефицит чипов не позволит Mazda выпустить 100 тысяч машин

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mazda Фото: Пресс-служба Mazda
Фото: Пресс-служба Mazda

Японская Mazda из-за мирового дефицита полупроводниковых чипов недовыпустит в течение 2021 года около 100 тысяч автомобилей. При оптимистичном сценарии отставание от производственного плана составит 70 тысяч единиц, передает агентство Reuters.

Фото: www.tflcar.com
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Ранее консалтинговая компания AlixPartners предположила, что упущенная выгода автопроизводителей из-за нехватки микросхем составит в сумме 110 млрд долларов, недопроизводство - 3,9 млн автомобилей.

В автомобилях микросхемы используются во всем: от компьютерного управления двигателями для лучшей экономии топлива до функций помощи водителю.

Напомним, дефициту полупроводниковых микросхем способствовали несколько факторов: а) неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса", б) рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы, в) крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices, одном из крупнейших производителей чипов, в октябре 2020-го.

#Mazda