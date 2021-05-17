Дефицит чипов не позволит Mazda выпустить 100 тысяч машин

Японская Mazda из-за мирового дефицита полупроводниковых чипов недовыпустит в течение 2021 года около 100 тысяч автомобилей. При оптимистичном сценарии отставание от производственного плана составит 70 тысяч единиц, передает агентство Reuters.

Ранее консалтинговая компания AlixPartners предположила, что упущенная выгода автопроизводителей из-за нехватки микросхем составит в сумме 110 млрд долларов, недопроизводство - 3,9 млн автомобилей.

В автомобилях микросхемы используются во всем: от компьютерного управления двигателями для лучшей экономии топлива до функций помощи водителю.

Напомним, дефициту полупроводниковых микросхем способствовали несколько факторов: а) неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса", б) рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы, в) крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices, одном из крупнейших производителей чипов, в октябре 2020-го.