Постановление правительства Мурманской области от 14 мая 2021 года № 279-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.04.2021 № 239-ПП) следующие изменения:

1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.22 следующего содержания:

"10.22. Обеспечить за счет средств областного бюджета проведение 15.05.2021 и 24.05.2021 лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР ветеранов, принимавших участие в праздничных мероприятиях, на основании списков, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в соответствии с пунктом 17.10 настоящего постановления.".

2. Подпункт 17.11 пункта 17 дополнить подпунктом 17.11.4 следующего содержания:

"17.11.4. Организовать 15.05.2021 и 24.05.2021 проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР ветеранов, принимавших участие в праздничных мероприятиях.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







