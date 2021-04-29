Постановление правительства Мурманской области от 28 апреля 2021 года № 239-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.04.2021 № 13, предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 23.04.2021 № 15 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.04.2021 № 210-ПП) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 дополнить новыми подпунктами 10.20 и 10.21 следующего содержания:

"10.20. Организовать и осуществлять до дня начала проведения мероприятий медицинское наблюдение, включающее ежедневную термометрию, за состоянием здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, участвующих в мероприятиях, проводимых 8 и 9 мая 2021 года в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - ветераны, праздничные мероприятия), и лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов до мест проведения мероприятий, на основании списков, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

10.21. Обеспечить за счет средств областного бюджета проведение 03.05.2021 и 07.05.2021 лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР на основании списков, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

- ветеранов;

- лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов до мест проведения праздничных мероприятий, не имеющих сертификата профилактической прививки от COVID-19.".

1.2. Пункт 17 дополнить подпунктами 17.10 и 17.11 следующего содержания:

"17.10. Обеспечить не позднее 28.04.2021 предоставление в Министерство здравоохранения Мурманской области списков ветеранов Великой Отечественной войны, участвующих в мероприятиях, проводимых 8 и 9 мая 2021 года в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов до мест проведения мероприятий, не имеющих сертификата профилактической прививки от COVID-19.

17.11. Главе администрации муниципального образования город Мурманск (Никора Е.В.), главе ЗАТО город Североморск (Прасов О.А.) при проведении праздничных мероприятий:

17.11.1. Организовать 03.05.2021 и 07.05.2021 проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР:

- ветеранов;

- лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов до мест проведения праздничных мероприятий, не имеющих сертификата профилактической прививки от COVID-19.

17.11.2. Организовать доставку ветеранов специально выделенным транспортом к месту проведения военного парада и обратно к месту жительства с учетом требований эпидемиологической безопасности, а также их обеспечение бутилированной водой и кожными антисептиками для обработки рук.

17.11.3. Предусмотреть формирование достаточного запаса масок для смены ветеранами и лицами, их сопровождающими, исходя из расчета их смены не реже 1 раза в 3 часа.".

1.3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.3.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:

"2.2. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 122;

3) обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

4) сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ni/400705/1) в следующие сроки:

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- повторно в срок до пяти календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) должен составлять не менее суток;

5) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения первоначального результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР;

6) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

7) в случае, предусмотренном подпунктом 6 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.".

1.3.2. Подпункт 8 пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"- проведение 8 и 9 мая 2021 года мероприятий в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 44 пункта 3.2 настоящих Правил.".

1.3.3. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

"44) проведение 8 и 9 мая 2021 года мероприятий в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- наличие у ветеранов Великой Отечественной войны, участвующих в мероприятиях (далее - ветераны), отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранных 03.05.2021 и 07.05.2021;

- наличие у лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов до мест проведения праздничных мероприятий, сертификата профилактической прививки от COVID-19, а в случае его отсутствия - наличие отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранных 03.05.2021 и 07.05.2021;

- использование ветеранами средств индивидуальной защиты (маски);

- использование лицами, сопровождающими и обслуживающими ветеранов, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- сбор и утилизация средств индивидуальной защиты в том числе с привлечением волонтеров;

- рассадка ветеранов с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра;

- доставка ветеранов специально выделенным транспортом к месту проведения мероприятия и обратно к месту жительства;

- участие в мероприятиях иностранных граждан - членов иностранных делегаций при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации. В случае прибытия иностранных граждан - членов иностранных делегаций на территорию Мурманской области более чем за 2 дня до мероприятия - также наличие документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 48 часов до начала участия в мероприятиях;

- проведение медицинским персоналом иностранных делегаций членам делегаций ежедневной двукратной (утро, вечер) термометрии.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3.1 пункта 1.3, который вступает в силу 2 мая 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







