Постановление правительства Мурманской области от 20 апреля 2021 года № 210-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 09.04.2021 № 12 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.03.2021 № 170-ПП) следующие изменения:

1. В пункте 7 слова "(Мальцева Е.В.)" заменить словами "(Беляев А.Ю.)"

2. В подпункте 10.19 пункта 10, пункте 11 слова "Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области" заменить словами "Министерство спорта Мурманской области" в соответствующих падежах.

3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

3.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:

"2.2. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 122;

3) обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

4) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

5) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР;

6) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

7) в случае, предусмотренном подпунктом 6 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.".

3.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в редакции:

"2.3.1. При прибытии воздушным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) информировать должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Мурманской области об отсутствии заболевания (COVID-19) с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

3) обеспечить до прибытия на территорию Российской Федерации в целях осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации (рекомендуемый образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора);

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

5) в случае, предусмотренном подпунктом 4 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.".

3.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1, подпункте 2.3.2 пункта 2.3, пункте 2.5, подпункте 2 пункта 3.2 слова "по номеру телефона 8-800-222-51-00" заменить словами "по номеру телефона 122".

3.4. В абзаце третьем подпункта 10 пункта 3.2 слова "в подпункте 2.2.1 пункта 2.2" заменить словами "в пункте 2.2".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







