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Названа функция Android, которой опасно пользоваться

Текст:   Антон Благовещенский
17.05.2021,  
16:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Использование фирменной функции обмена сообщениями Android Messages может быть опасным из-за отсутствия сквозного шифрования. В этом уверен эксперт по информационной безопасности Зак Дофман.

В материале для Forbes он пишет, что стандарт сообщений RCS, который все активнее использует Google, ненадежен и "позволяет хакерам перехватывать и манипулировать коммуникациями". Android Messages становится стандартом для многих смартфонов Samsung, добавляет эксперт.

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Также Дофман приводит заявление представителей WhatsApp: "Если приложение по умолчанию не предлагает сквозное шифрование, это означает, что ваши сообщения могут быть прочитаны".

По его словам, в прошлом году Google запустил сквозное шифрование сообщений, однако оно доступно лишь в бета-версиях. Чтобы воспользоваться им, у обоих абонентов должна быть установлена именно такая версия ПО. Когда сквозное шифрование будет поддерживаться в стабильных выпусках Android, неизвестно.

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