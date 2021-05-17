Названа функция Android, которой опасно пользоваться

Использование фирменной функции обмена сообщениями Android Messages может быть опасным из-за отсутствия сквозного шифрования. В этом уверен эксперт по информационной безопасности Зак Дофман.

В материале для Forbes он пишет, что стандарт сообщений RCS, который все активнее использует Google, ненадежен и "позволяет хакерам перехватывать и манипулировать коммуникациями". Android Messages становится стандартом для многих смартфонов Samsung, добавляет эксперт.

Также Дофман приводит заявление представителей WhatsApp: "Если приложение по умолчанию не предлагает сквозное шифрование, это означает, что ваши сообщения могут быть прочитаны".

По его словам, в прошлом году Google запустил сквозное шифрование сообщений, однако оно доступно лишь в бета-версиях. Чтобы воспользоваться им, у обоих абонентов должна быть установлена именно такая версия ПО. Когда сквозное шифрование будет поддерживаться в стабильных выпусках Android, неизвестно.