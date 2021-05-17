Глава Крыма назвал новую дату открытия Соборной мечети в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые предположительные сроки открытия Соборной мечети Симферополя, которая возводится с сентября 2015 года.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя в марте 2021 года правительству РФ и Совмину Крыма было дано поручение оказать содействие в завершении возведения мечети в Симферополе.

- Работа по поручению президента была системно организована, - заверил Аксенов в эфире телеканала "Миллет". - Деньги, что выделялись на строительство Соборной мечети в Симферополе - частные пожертвования. Создан пул инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство. При благоприятном стечении обстоятельств к апрелю 2022 года мы все работы закончим. Работы на объекте продолжаются, ведутся практически круглосуточно.

Открыть мечеть для верующих планируется к 21 апреля, когда в 2014 году был подписан указ президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Напомним, Соборная мечеть Крыма общей площадью 5700 квадратных метров строится в районе Симферопольского водохранилища с сентября 2015 года. Одновременно в основном зале мечети на намаз смогут собраться 1500 мужчин, а на балконе - 900 женщин. Минареты высотой 49 метров, увенчанные позолоченными полумесяцами, отделывают облицовочным белым мрамором. А фасад гостевого домика и административного здания украшает плитка ручной работы. В 2019 году строители завершили черновую отделку внутренних помещений мечети, облицевали свинцом главный купол, смонтировали фонтан. Началась установка витражных окон, благоустройство территории и наладка инженерных сетей.

Стоимость проекта на первоначальном этапе оценивалась в два миллиарда рублей. Сроки сдачи мечети в эксплуатацию весной 2019 года были сдвинуты на 2020, а потом и на 2021 год.

Также Аксенов заверил, что объект культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" планируется после реставрации сдать в эксплуатацию к декабрю 2023 года. На его реконструкцию также было выделено два миллиарда рублей.