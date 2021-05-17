Американский генконсул в Екатеринбурге возвращается в США

По ее словам, из-за пандемии у нее было мало возможностей познакомиться с людьми и посмотреть больше мест в регионе, однако она благодарна за то, что все же стала частью местного общества.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!" - отметила генконсул США.

Она выразила надежду, что в ближайшем будущем генконсульство возобновит работу в полном объеме (с 1 апреля приостановлено оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США).