В Екатеринбурге завели два дела по факту поножовщины у вокзала

Уголовное дело по двум статьям возбудили в Екатеринбурге после поножовщины у железнодорожного вокзала. Нападавшего обвинили в убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) , а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, сегодня утром агрессивный мужчина напал на людей с ножом - трое погибли. Чтобы обезвредить злоумышленника, полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия: при задержании он пытался наброситься на стражей порядка. "Нападавший - житель села Ерзовское Свердловской области - сейчас с ножевым ранением находится на операции в больнице. Имеется ли у него огнестрельное ранение - уточняется", - подчеркнул пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых.

На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа. Расследование продолжается.

К этому часу удалось установить личность одного из погибших. По информации полковника Горелых, это - житель октябрьского района Пермского края, сверстник подозреваемого (оба - 1987 года рождения). По базам данных пробивают отпечатки двух других скончавшихся.