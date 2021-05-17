Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.05.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Салон новой Hyundai Creta для России попал на видео

Текст: Константин Руссов

В Санкт-Петербурге и его окрестностях не раз удавалось заснять прототип нового поколения Hyundai Creta для России. Но на этот раз народным "шпионам" удалось поймать припаркованный прототип.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Легендарный Pajero окончательно выбыл из гаммы Mitsubishi

Внешность российской Hyundai Creta второго поколения секретом не является уже давно: общая концепция повторяет версию модели для рынка Индии и ix25 для Китая. На видео можно рассмотреть структуру оптики - она ничем не отличается от заграничных Creta, а вот решётка радиатора может оказаться другой, не похожей на решётку темницы графа Монте-Кристо.

Передняя панель новой Hyundai Creta накрыта пологом, и понять, каким он будет, можно лишь по некоторым деталям: версия для России, судя по ручкам и отделке дверей, повторяет китайскую, в которой планшет мультимедиа имеет вертикальную ориентацию.

Моторная гамма, скорее всего, останется прежней: бензиновые двигатели объёмом 1.6 (121 и 123 л.с.) и 2.0 (149л.с.), спаренные с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом". Цена на моноприводную версию кроссовера стартует от 1 127 000 рублей, версия 4х4 обойдётся минимум в 1 242 000 рублей.

По итогам четырёх месяцев 2021 года (январь-апрель) Hyundai Creta возглавляет список самых продаваемых SUV в России.

#Hyundai