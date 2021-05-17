Салон новой Hyundai Creta для России попал на видео

В Санкт-Петербурге и его окрестностях не раз удавалось заснять прототип нового поколения Hyundai Creta для России. Но на этот раз народным "шпионам" удалось поймать припаркованный прототип.

Внешность российской Hyundai Creta второго поколения секретом не является уже давно: общая концепция повторяет версию модели для рынка Индии и ix25 для Китая. На видео можно рассмотреть структуру оптики - она ничем не отличается от заграничных Creta, а вот решётка радиатора может оказаться другой, не похожей на решётку темницы графа Монте-Кристо.

Передняя панель новой Hyundai Creta накрыта пологом, и понять, каким он будет, можно лишь по некоторым деталям: версия для России, судя по ручкам и отделке дверей, повторяет китайскую, в которой планшет мультимедиа имеет вертикальную ориентацию.

Моторная гамма, скорее всего, останется прежней: бензиновые двигатели объёмом 1.6 (121 и 123 л.с.) и 2.0 (149л.с.), спаренные с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом". Цена на моноприводную версию кроссовера стартует от 1 127 000 рублей, версия 4х4 обойдётся минимум в 1 242 000 рублей.

По итогам четырёх месяцев 2021 года (январь-апрель) Hyundai Creta возглавляет список самых продаваемых SUV в России.