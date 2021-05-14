Их все хотят купить: топ-10 кроссоверов в России с января по апрель

Первые две позиции, как и в топ-10 апреля, занимают Hyundai Creta и Lada Niva, продажи которых за четыре месяца 2021 года составили 25768 и 18540 единиц, что на 5874 и 6080 машин больше, чем в 2020 году.

Если по итогам апреля Toyota RAV4 не вошёл даже в пятёрку самых популярных SUV, то период январь-апрель кроссовер отмечает бронзой: 14189 автомобилей (+1993 экз.).

Volkswagen Tiguan прибавил чуть-чуть: количество купивших увеличилось на 2155 человек, итоговый результат - 12207 авто. На пятой строчке расположился Renault Duster, нашедший в рассматриваемом периоде 11056 покупателей (+ 2997 экз.), но новое поколение модели вышло недавно, и к концу полугодия народный кроссовер может укрепить свои позиции.

В активе Kia Sportage 10367 проданных экземпляров (+2344 экз.), за ним, на седьмом месте, расположился Skoda Kodiaq с тиражом 7610 машин (+1057 экз.).

Mazda CX-5 оказалась на восьмой строчке благодаря 7158 выбравшим модель покупателям, это на 987 человек больше, чем в январе-апреле 2020 года. Куда более заметный прирост - у Skoda Karoq: 4059 новых клиентов и 6716 проданных машин по итогам периода.

Отметился Nissan Qashqai, который на пару с X-Trail показали отрицательную динамику. Примечательно тем, что остальные автомобили из списка 25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, закончили период в плюсе. За четыре месяца было продано 6627 экземпляров Qashqai - это на 1279 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года.