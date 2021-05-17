Toyota Land Cruiser 300: первое видео внедорожника на ходу

Перспективный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые засняли на ходу - на видео, опубликованным ресурсом Kurdistan Auto Blog, видно, как машина делает поворот по какой-то огороженной территории. Вероятно, это площадка готовой продукции завода Toyota в Айти, где производят "Крузаки".

Новый Land Cruiser публично еще не представили - премьера должна состояться в ближайшие недели. Однако дизайн автомобиля давно не секрет - спасибо многочисленным утечкам товарных образцов. В экстерьере внедорожник останется верен себе: высокий и широкий кузов с массивными формами. 300-й, как и уходящий 200-й, опирается на отдельную лонжеронную раму.

По предварительной информации, на смену 4,6-литровому бензиновому V8 у Land Cruiser придет гибридная система с 3,5-литровым двигателем. По слухам, отдача ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его мощность - 415 л.с. Данный агрегат сейчас устанавливают на представительский седан LS 500. Также подготавливается 3,3-литровый турбодизель. Его характеристики неизвестны.

Уходящий Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. В России эта модель сейчас предлагается дилерами по цене от 5 412 000 рублей.