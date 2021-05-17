У Geely Coolray нашли проблему, которая может привести к возгоранию

Китайские автомобили Haval и Geely становились участниками отзывных программ производителей: модели этих марок имели дефекты, которые в ряде случаев привели к возгоранию. Аналогичная неисправность была обнаружена и на Geely Coolray.

Джили Клуб Беларусь сообщил, что в открытом доступе появился сервисный бюллетень "Повреждение патрубка вентиляционной магистрали топливного бака", в котором проиллюстрирована проблема и описаны меры по её устранению. Регион действия бюллетеня - Россия.

"В некоторых случаях патрубок вентиляционной магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей. Однако, чтобы устранить сомнения клиентов и сохранить имидж бренда, необходимо выполнить следующие процедуры в отношении соответствующих деталей", - говорится в документе. Далее показано, что и каким образом необходимо сделать дилеру.

Список машин с потенциальным дефектом насчитывает 7865 Geely Coolray, из которых 5746 авто в графе "Страна" помечены как относящиеся к Российской Федерации.

Цены на Geely Coolray в настоящее время начинаются от 1 339 990 рублей. Привод у кроссовера только передний, во всех комплектациях модель оснащена бензиновым турбомотором 1.5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.