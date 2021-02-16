Geely отзывает в России почти 19 тысяч Atlas из-за угрозы пожара

Проблема, обнаруженная на кроссоверах Haval F7 и F7x, которая приводила к возгоранию, обратила внимание Geely на качество своих автомобилей, у которых выявили аналогичную проблему.

У 18 670 экземпляров Geely Atlas, реализованных с марта 2018 года по настоящее время, при температуре окружающей среды минус 40 градусов и ниже может возникнуть повреждение топливных трубок. Это может привести к возгоранию не только, если рядом будет открытый источник огня, но и при воздействии статического электричества.

В Росстандарте сообщили, что программа отзыва транспортных средств Geely предусматривает бесплатную замену исходных деталей на модифицированные: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра.

Ранее "РГ" сообщала, что отзывную кампанию начал АвтоВАЗ: у 9.3 тысячи Lada Xray обнаружен опасный дефект рулевого узла.