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16.02.2021 16:23
Рубрика: Легковые авто

Geely отзывает в России почти 19 тысяч Atlas из-за угрозы пожара

Текст: Константин Руссов

Проблема, обнаруженная на кроссоверах Haval F7 и F7x, которая приводила к возгоранию, обратила внимание Geely на качество своих автомобилей, у которых выявили аналогичную проблему.

Фото: Пресс-служба Geely
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У 18 670 экземпляров Geely Atlas, реализованных с марта 2018 года по настоящее время, при температуре окружающей среды минус 40 градусов и ниже может возникнуть повреждение топливных трубок. Это может привести к возгоранию не только, если рядом будет открытый источник огня, но и при воздействии статического электричества.

В Росстандарте сообщили, что программа отзыва транспортных средств Geely предусматривает бесплатную замену исходных деталей на модифицированные: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра.

Ранее "РГ" сообщала, что отзывную кампанию начал АвтоВАЗ: у 9.3 тысячи Lada Xray обнаружен опасный дефект рулевого узла.

#Geely