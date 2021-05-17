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17.05.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

В США выставлен на продажу УАЗ-469 со странным прошлым

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carsandbids.com Фото: www.carsandbids.com
Фото: www.carsandbids.com

В США продают УАЗ-469 1984 года выпуска. Советский внедорожник оценивается в 4969 долларов, что соответствует примерно 367 000 рублей по текущему курсу. Торги завершаются через три дня.

Фото: www.autoscout24.com
О нем не знали даже в СССР. На продажу выставили редкий УАЗ-469

Судя по описанию на сайте Cars and Bids, данный экземпляр был вывезен из неизвестной страны в 2020 году. Автомобиль сейчас находится в штате Иллинойс. Примечательно, что УАЗ-469 прошёл официальное оформление.

Пробег 37-летнего УАЗа составляет около 100 километров. Но машина, окрашенная в классическую зелёную эмаль, выглядит посредственно.

Внедорожник с тентом имеет следы длительной эксплуатации. На кузове можно рассмотреть вмятины, царапины, а также отверстия от ранее установленного навесного оборудования. В салоне - потёртости. При этом швы обивки кресел местами разошлись.

Помимо этого, некоторые внешние детали автомобиля, днище и подкапотное пространство покрыты коррозией.

Полноприводный УАЗ предлагается с 2,5-литровым двигателем (75 л. с.), 4-ступенчатой "ручкой" и раздаточной коробкой. Машина оснащается 15-дюймовыми стальными колёсами, усиленной подвеской, съёмным мягким верхом, буксировочными крюками, двумя топливными баками.

Ранее "РГ" рассказывала о дизельном УАЗе-469, который выставили на продажу в Италии.

Фото: www.carsandbids.com
Фото: www.carsandbids.com
#УАЗ