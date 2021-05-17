В США выставлен на продажу УАЗ-469 со странным прошлым

В США продают УАЗ-469 1984 года выпуска. Советский внедорожник оценивается в 4969 долларов, что соответствует примерно 367 000 рублей по текущему курсу. Торги завершаются через три дня.

Судя по описанию на сайте Cars and Bids, данный экземпляр был вывезен из неизвестной страны в 2020 году. Автомобиль сейчас находится в штате Иллинойс. Примечательно, что УАЗ-469 прошёл официальное оформление.

Пробег 37-летнего УАЗа составляет около 100 километров. Но машина, окрашенная в классическую зелёную эмаль, выглядит посредственно.

Внедорожник с тентом имеет следы длительной эксплуатации. На кузове можно рассмотреть вмятины, царапины, а также отверстия от ранее установленного навесного оборудования. В салоне - потёртости. При этом швы обивки кресел местами разошлись.

Помимо этого, некоторые внешние детали автомобиля, днище и подкапотное пространство покрыты коррозией.

Полноприводный УАЗ предлагается с 2,5-литровым двигателем (75 л. с.), 4-ступенчатой "ручкой" и раздаточной коробкой. Машина оснащается 15-дюймовыми стальными колёсами, усиленной подвеской, съёмным мягким верхом, буксировочными крюками, двумя топливными баками.

Ранее "РГ" рассказывала о дизельном УАЗе-469, который выставили на продажу в Италии.

Фото: www.carsandbids.com