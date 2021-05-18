ЦБ РФ обяжет банки выкупать у граждан "мутные" финансовые продукты

Законопроект замораживает продажу сложных финансовых продуктов до начала обязательного тестирования граждан на понимание рисков. Этот срок, в свою очередь, переносится на полгода ранее - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Еще в декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними.

С запуском тестирования часть из них банки и брокеры смогут снова предлагать гражданам. На полгода дольше, до 1 апреля 2022 года, будет действовать запрет на продажу неквалифицированным инвесторам структурных облигаций, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, а также внебиржевых производных финансовых инструментов. Как отмечает Банк России, исключение может быть сделано при успешной сдаче теста и при наличии у ценных бумаг характеристик, делающих их более понятными и менее рискованными для неквалифицированных инвесторов (помимо установленных законом, такие характеристики могут быть введены указанием ЦБ).

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал в 600 млрд рублей объем "мутных" финансовых продуктов на руках у граждан. Прежде всего, это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки. Ради больших комиссионных (до 20%) они готовы использовать доверие к ним людей, чтобы "впаривать" эти продукты, добавил тогда Швецов.

Дополнительно у Банка России появляется постоянное право в любой момент останавливать продажу финансовых продуктов, если они потенциально "вредны" для инвесторов без опыта и специальных знаний или если информация по ним неполна или недостоверна (банки будут обязаны раскрывать риски финансовых продуктов и инструментов по установленным Банком России требованиям).

Из американского опыта в законопроект вошло в качестве крайней меры право Банка России потребовать обратного выкупа у граждан финансовых продуктов, проданных без должного информирования после вступления закона в силу.

Споры Банка России с рынком привели к исключению из законопроекта ограничений на маржинальную торговлю - с условием, что брокеры откажутся от автоматического предоставления плеча и будут каждый раз запрашивать подтверждение согласия у клиента. Кроме того, Банк России согласился не запрещать продажу облигаций с купоном менее 2/3 ключевой ставки.

Не подпадают под ограничения акции из котировальных списков, иностранные акции, включенные в один из индексов из установленного ЦБ перечня (и при условии, что инвестору объяснили, как с них платить налоги), облигации федерального займа, корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом, а также фьючерсы и опционы.

Большинство изменений вступят в силу со дня опубликования закона.