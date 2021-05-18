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18.05.2021 07:40
Рубрика: В мире

Декларация о налогах Байдена показала резкое падение его доходов

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден опубликовал свою налоговую декларацию за прошлый год. Из документа следует, что он и его жена заработали 607 336 долларов и заплатили 157 414 долларов федерального подоходного налога.
Фото: ALEX WONG/AFP Фото: ALEX WONG/AFP
Фото: ALEX WONG/AFP

Они также пожертвовали 30 704 доллара десяти благотворительным организациям. Самая большая сумма (10 тысяч долларов) была выделена Фонду Бо Байдена, который проводит кампанию против жестокого обращения с детьми и назван в честь сына президента, который умер в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга.

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В 2019 году Байдены заработали больше - 985 223 доллара. Доход получен от публичных выступлений, продажи книг и лекций в высших учебных заведениях. Текущая зарплата Байдена на посту президента США составляет 400 тысяч долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: "Я ожидаю, что мы продолжим публиковать налоговые декларации президента, как того и следует ожидать от каждого президента Соединенных Штатов".

Напомним, что прежний глава Белого дома Дональд Трамп отказался публиковать свои налоговые декларации. Он стал первым американским президентом, который этого не сделал со времен Уотергейта в 1974 году. Сам Трамп утверждал, что он не мог этого сделать, поскольку его проверяла Налоговая служба США. Газета The New York Times в прошлом году сообщила, что Трамп заплатил очень мало налогов. Расследование газеты показало, что в 2017 году бизнесмен перечислил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога. Трамп сказал, что статья издания была "фейковой новостью".

Во время прошлогодней президентской гонки в предвыборном штабе Байдена сообщили, что он и его жена заработали 11 миллионов долларов в 2017 году и 4,6 миллиона долларов - в 2018-м.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Добавим, что Байден предлагает повысить налоги для американцев, которые зарабатывают более 400 тысяч долларов, чтобы помочь профинансировать одну из крупнейших за последние десятилетия программу всеобщего благосостояния и обширный план создания рабочих мест в США.

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф также опубликовали совместную налоговую декларацию за 2020 год. Их доход достиг 1 695 225 долларов, сообщил Белый дом. Пара заплатила 621 893 доллара США в виде федерального подоходного налога. Они также пожертвовали 27 тысяч долларов на благотворительность. Согласно последнему отчету, большая часть дохода супругов пришлась на прошлую работу Эмхоффа в юридической фирме DLA Piper, хотя Харрис сообщила о доходе почти в 300 тысяч долларов от своей книги за 2019 год в дополнение к ее зарплате в сенате США. Их активы достигли семи миллионов долларов.

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