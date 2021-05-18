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18.05.2021 14:34
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке магазинов "Дикси"

Текст: Василий Кошкин

Покупка торговой сети "Дикси" - идеальный вариант для "Магнита" с точки зрения конкуренции на рынке. Об этом "РГ" заявил генеральный директор агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Акции "Магнита" выросли в цене на сообщении о покупки сети "Дикси"

"Очевидно, что для "Магнита" это очень выгодная сделка с точки зрения усиления позиции на ключевых рынках - рынке Москвы и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. Это идеальное решение, которое выглядит очень логично. Очень важно, что "Магнит" получает магазины, которые очень эффективно работают, потому что с точки зрения плотности продаж показатели "Дикси" выше, чем у "Магнита", - пояснил эксперт.

По его словам, сделка пока не поменяет расклад на рынке ретейла. "Пока Х5 остается на первом месте по доле рынка, "Магнит" остается на втором, сделка не меняет их позиций. Но сделка, конечно, усиливает позиции "Магнита" в будущей конкуренции", - заявил Бурмистров.

Эксперт отметил, что сделка между "Магнитом" и "Дикси" станет крупнейшей в истории российского ретейла. "До этого была очень крупная сделка, когда "Красное и Белое" объединились с "Дикси", но это была сделка объединения. А это уже покупка, и это самая крупная сделка на рынке ретейла", - подчеркнул аналитик.

Во вторник компания "Магнит" сообщила, что достигла соглашения о покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". Сделка коснется 2 612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

По предварительным данным, цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей. При этом магазины "Дикси" продолжат работать под привычным брендом.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Торговля Магнит

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