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18.05.2021 10:07
Рубрика: Легковые авто

Электрокар Hyundai Ioniq 5 стал лучше для конкуренции с Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Самым популярным электрокаром в мире, пожалуй, является Tesla - о машинах и ракетах Маска знают даже те, кто этой темой никогда не интересовался. На рынок США выходит Hyundai Ioniq 5, который будет отличаться от версии для Европы и Южной Кореи.

Фото: скришот с www.youtube.com
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The KCB сообщает, что ёмкость аккумулятора Ioniq 5 для Америки будет увеличена до 77,4 кВт∙ч, что обеспечить пробег примерно 483 км. Для европейского электрокара предложены батареи на 58 и 72.6 кВт•ч.

Мировая премьера Hyundai Ioniq 5 состоялась в феврале 2021 года. Автомобиль является первой моделью, созданной на платформе E-GMP, и может иметь одну- или двухмоторную конфигурацию. Самая мощная версия имеет в запасе 306 л.с. Пятиминутной зарядки хватает на 100 км, зарядить батарею с 10 до 80% можно за 18 минут.

В США Ioniq 5 будет конкурировать с Tesla Model 3 и Model Y.

#Hyundai