Новости

Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
Екатеринбуржец нашел сейф с 12 тысячами евро 15:08
Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси 15:03
Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе 15:02
Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года 14:59
Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве 14:56
Британцы посмеялись над своим кораблем, зашедшим в Черное море 14:49
HBO покажет российскую драму "Маша" 14:45
Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител 14:44
ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси" 14:39
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 14:39
Рубрика: Экономика

ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси"

Текст: Василий Кошкин

Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайств о согласовании покупки компанией "Магнит" торговой сети "Дикси", сообщает "Интерфакс".

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке магазинов "Дикси"

По действующему законодательству, рассмотрение ходатайства может занять месяц. При этом ФАС может продлить этот срок еще на два месяца.

Во вторник компания "Магнит" сообщила, что достигла соглашения о покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". Сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

По предварительным данным, цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС

Главное сегодня

Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов