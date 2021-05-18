ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси"

Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайств о согласовании покупки компанией "Магнит" торговой сети "Дикси", сообщает "Интерфакс".

По действующему законодательству, рассмотрение ходатайства может занять месяц. При этом ФАС может продлить этот срок еще на два месяца.

Во вторник компания "Магнит" сообщила, что достигла соглашения о покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". Сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

По предварительным данным, цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей.