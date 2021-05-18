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Рубрика: В мире

Госсекретарь США отверг возможность покупки Гренландии

Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND
Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не ставит вопрос о возможности приобретения Гренландии. Об этом в интервью датскому телевидению заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND
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Ему напомнили, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии. В связи с этим у Блинкена поинтересовались, хотят ли все еще США приобрести данный остров. Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что сосредоточен на том, чтобы смотреть вперед и "короткий ответ - нет", цитирует ТАСС

Администрация Байдена считает, что у Вашингтона налажено "выдающее партнерство" с Копенгагеном, а отношения США с Гренландией растут и углубляются, отметил Блинкен. Он также заверил, что в таком духе США и пытаются укреплять данное партнерство.

Напомним, в 2019 году СМИ распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния в Арктике. Сообщалось, что Вашингтон готов взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова - это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп подтвердил, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.

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