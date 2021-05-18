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Рубрика: В мире

Bloomberg: Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей

Фото: AFP/Odd ANDERSEN Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Фото: AFP/Odd ANDERSEN

Американский предприниматель Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. По его данным, состояние Маска к вечеру понедельника снизилось до 160,6 миллиарда долларов. Это произошло на фоне падения стоимости акций компании Tesla.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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В борьбе за вторую строчку рейтинга Маска обошел генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно с состоянием 161,2 миллиарда долларов. Первую позицию в списке уверенно удерживает глава американской корпорации Amazon Джефф Безосс, чье состояние оценивается в 190 миллирдов долларов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов из-за его высказываний, сделанных на юмористическом шоу Saturday Night Live. В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют.

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