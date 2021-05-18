Mahindra, выпустившая клон Wrangler, подала ответный иск к Jeep

Некоторое время назад стало известно, что Jeep в очередной раз подал иск против индийского автопроизводителя Mahindra. Обвиняют в том же: выпуске очень похожего на Jeep Wrangler внедорожника. Но в Mahindra недоумевают и говорят, что американцы всё придумали.

Jeep разразился новым иском против Mahindra после того, как в Австралии был замечен прототип внедорожника Thar. Как сообщает The Times of India, Mahindra подали апелляцию.

"Мы подали ответный иск, - цитирует издание представителя Mahindra, - запуск нового Thar в Австралии не планируется. Если мы соберёмся это сделать, то сделаем по всем правилам и уведомим Fiat Chrysler Automobiles (в настоящее время является частью концерна Stellantis - прим. "РГ"). Планов по запуску нового Thar в Австралии или где-то ещё у нас нет, мы сконцентрированы на удовлетворении спроса на модель в Индии".

По правилам Mahindra должна уведомить Jeep за 90 дней до начала старта продаж новой модели. Дело, инициированное по инициативе американского производителя, будет рассматриваться 20 мая 2021 года.