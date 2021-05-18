Nissan не выпустит полмиллиона авто из-за дефицита микрочипов

Генеральный директор Nissan Макото Учида сообщил, что компания вынуждена скорректировать производственный план: в 2021 году будет из-за нехватки микрочипов выпущено на полмиллиона автомобилей меньше, чем планировалось. Однако дефицит не единственная проблема, с которой борется японский автопроизводитель.

Несмотря на то, что ситуация с электронными компонентами в мире оставляет желать лучшего, Учида верит в скорое восстановление, говоря, что при восстановлении прежних объёмов поставок, план снова будет пересмотрен.

CNBC также сообщила, что компания борется с повышением цен на сырьё, но подробностей не предоставила.

Ранее "РГ" сообщала, что дефицит микрочипов заставил сократить производственный план компанию Mazda: она вынуждена выпустить на сто тысяч авто меньше, чем планировалось.