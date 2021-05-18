Новое "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга получило режиссера

Очередная адаптация "Кладбища домашних животных" "короля ужасов" Стивена Кинга обзавелась режиссером - картину поставит дебютирующая в данной роли Линдси Бир (сериал "Волшебный орден", обещанный ремейк "Бэмби"). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник.

Стоит заменить: изначально в СМИ прошла информация, что зрителя ждет приквел, как это заведено теперь повсеместно, но сейчас появилось уточнение: это не точно, продюсеры еще до конца не определились. И ситуация станет ясна, когда Бир напишет свою версию сценария, основанного на более раннем черновом варианте.

Картина готовится эксклюзивно для стриминга Paramount+.

Подчеркнуто: для продюсеров было важно в очередной ленте "вернуться к корням" и отдать проект в руки женщины-режиссера.

Напомним, что грядущая картина - уже четвертый фильм по роману Кинга: первый вышел в 1989-м - от Мэри Ламберт, сиквел она же поставила в 1992-м, а в 2019-м появился ремейк, недурно заработавший при минимальном бюджете.

По датам и касту пока безымянной ленты данных еще нет.