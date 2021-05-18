Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе

На следующей неделе в графике у президента серия совещаний на оборонную тематику, которые он традиционно проводит в Сочи дважды в год - осенью и весной.

"Да. Такие совещания планируются", - ответил на вопрос РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что встречи планируются в очном формате. Помимо этих мероприятий, Владимир Путин проведет и международную встречу. Как он сам сегодня объявил, 24 мая состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. В Сочи приедет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Кроме того, в конце мая могут пройти и российско-белорусские переговоры. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко для встречи с Владимиром Путиным не исключил Песков в беседе с журналистами сегодня. По его словам, такая встреча готовится.