Путин получит доклад о предложении назвать улицу в честь Лужкова

Президенту доложат об обращении деятелей культуры с просьбой назвать площадь или улицу в центре Москвы в честь бывшего мэра Юрия Лужкова. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы видели это обращение. Наверняка это обращение видели и в мэрии Москвы", - заметил Песков. "О нем будет доложено главе государства", - сказал он.

Напомним: в феврале 2020 года Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова с рекомендацией мэрии рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он жил, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы и провести другие мероприятия.