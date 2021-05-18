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18.05.2021 13:30
Рубрика: Власть

Путин получит доклад о предложении назвать улицу в честь Лужкова

Текст: Кира Латухина

Президенту доложат об обращении деятелей культуры с просьбой назвать площадь или улицу в центре Москвы в честь бывшего мэра Юрия Лужкова. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Госдуме предложили назвать улицу или площадь Москвы именем Лужкова

"Безусловно, мы видели это обращение. Наверняка это обращение видели и в мэрии Москвы", - заметил Песков. "О нем будет доложено главе государства", - сказал он.

Напомним: в феврале 2020 года Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова с рекомендацией мэрии рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он жил, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы и провести другие мероприятия.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Юрий Лужков

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