Расстрелявшего сослуживцев срочника этапировали в Тюменскую область

Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в Забайкалье, этапировали в Тюменскую область. Там он будет отбывать наказание.

- Определять колонию для него будут на месте. Недели через полторы он туда доедет, - сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный Забайкальского края 25 октября 2019 года. Во время смены караула Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое были ранены. Причиной солдат назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В конце декабря присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 апреля суд приговорил его к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию за моральный вред семьям погибших и пострадавших.

Апелляции на приговор, поданные зашитой, были отклонены в апреле.