В Петербурге арестовали самокатчиков, сбивавших пешеходов на Невском

Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца арестовал двух студентов, которых обвиняют в преднамеренном наезде на пешеходов на Невском проспекте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, молодые люди не были согласны с заключением под стражу, на заседании они говорили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими.

Напомним, студенты катались по Невскому проспекту вечером 13 мая. Людей они сбили возле дома №56. Первый сбитый не стал обращаться в полицию и его имя следствию неизвестно. Однако наезд попал в объективы камер видеонаблюдения.

Второй пешеход после наезда высказал самокатчикам все, что о них думает и в ответ молодые люди его избили. Мужчину госпитализировали с переломами трех ребер.

Установлено, что электросамокаты были взяты на прокат и молодые люди ездили на них по тротуару.