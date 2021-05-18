Экологическая реабилитация Дона должна стать федеральной задачей и охватить не только саму водную артерию, но и весь донской бассейн. В этом региональных законодателей поддержали представители профильного комитета Госдумы. Таков один из главных итогов прошедшей в Волгограде конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

Депутаты ЮФО приняли подготовленное волгоградским и ростовским парламентами обращение к правительству страны о необходимости разработки и принятия госпрограммы по аналогии с федеральными проектами "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал".

- В июле прошлого года в Волгодонске два губернатора вышли с инициативой принять госпрограмму, тогда и появилась рабочая группа. Нас поддержали все 15 регионов, через которые протекают Дон и его притоки. Нам очень помогают федеральные структуры, - отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Как ранее сообщал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, проект программы экологической реабилитации Дона уже подготовлен и находится на стадии обсуждения. По его оценкам, она потребует более 90 миллиардов рублей, причем источники получения большей части этой суммы, около 75 миллиардов, еще только предстоит определить.

В регионах отмечают, что проблема сегодня не только в состоянии самой реки и Цимлянского водохранилища, за счет которого обеспечивается судоходство на Нижнем Дону. Идет деградация всей экосистемы: высыхают прибрежные леса, сокращается разнообразие животного мира, снижается качество воды.

- Для решения проблемы следует обратить особое внимание на притоки Дона, водный режим которых искусственно изменен, а многие водотоки превращены в каскады прудов. Естественный сток нарушен плотинами и другими гидротехническими сооружениями. Снижается пропускная способность водных артерий, сокращаются нерестилища промысловых рыб, разрушаются берега, заиливаются русла, - отметил зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

Одна из наиболее масштабных проблем донского бассейна - затяжное маловодье, начавшееся еще в 2007 году, и снижение пропускной способности водных путей. Из-за заиливания резко сократился уровень Цимлянского водохранилища. В прошлом году приток воды в него составил 33 процента от нормы, заполнение - всего 25 процентов.

- Очевидно, что реабилитация водной системы нужна не только Волгоградской и Ростовской области. Маловодье Дона влечет повышение солености Азовского моря. Это уже проблема международного значения, - говорит председатель ростовского Заксобрания Александр Ищенко. - Без помощи федерального центра нам не удастся продвинуть решение вопроса.

Сейчас расположенные в течении реки регионы стараются заручиться поддержкой всех федеральных структур и ведомств: Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства по рыболовству, Российской академии наук, общественных экологических организаций. 16 февраля спасение реки обсуждали на круглом столе в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Общие положения программы таковы: модернизация и строительство очистных сооружений, ливневой канализации в крупных населенных пунктах, увеличение площади лесов и пойменных лугов, рыбохозяйственная мелиорация, расчистка Дона и его притоков, берегоукрепление, ликвидация свалок, снижение объемов поступающих в реку загрязняющих веществ и прочее. Только ростовчане подготовили 239 предложений. Примерно столько же добавили волгоградцы.

Чтобы регулировать уровень воды, нужны гидротехнические сооружения (ГТС). Часть из них предстоит построить с нуля, часть достаточно отремонтировать. Но сначала нужно провести инвентаризацию: многие ГТС остаются бесхозными еще советских времен.

Впрочем, в ожидании федеральной программы в регионах тоже не сидят сложа руки. По данным волгоградского облкомприроды, за последние несколько лет здесь расчистили русла рек Бузулук и Перевозинка. В рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в конце прошлого года завершили экологическую реабилитацию Арчеды. До 2024 года планируют расчистить реки Иловля, Медведица, Бердия, Краишевка, Щелкан, Чир и озеро Лебяжье.

В Ростовской области в 2019 - 2020 году провели экореабилитацию 30 километров русла реки Кумшак и 8,5 километра русла реки Темерник. После введения в промышленную эксплуатацию очистных сооружений канализации города Аксая планируется приступить к разработке проектно-сметной документации на расчистку балки, по которой протекает река Темерник, на протяжении еще 13 километров, что позволит избежать вторичного загрязнения русла реки.

Однако необходимость участия федерального центра в судьбе Дона становится все более очевидна.

- Я сам изучил состояние Дона и Цимлянского водохранилища. Очевидно, что, не меняя ничего, мы придем к деградации всей системы, - признает председатель комитета по природным ресурсам Государственной думы Николай Николаев. - Я предлагаю обсудить проблему на площадке Госдумы и сформировать рекомендации правительству, и как можно быстрее. Начинается бюджетный процесс, а в этом году закон о бюджете внесут на рассмотрение раньше, чем обычно.

Справка "РГ"

Дон является четвертой рекой в Европе по площади водосбора после Волги, Дуная и Днепра. Бассейн реки составляет 422 тысячи квадратных километров. Он объединяет 15 субъектов РФ: Тульскую, Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарский край и Республику Калмыкию.