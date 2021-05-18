Ирина Крылова третий год подряд получает титул "Лучший гид Сочи" по версии независимого рейтинга Всемирного экскурсионного ресурса Tripster. Сегодня попасть на ее необычные экскурсии - задача чрезвычайно сложная для любого туриста. Некоторые секреты своего мастерства Ирина раскрыла корреспонденту "РГ".

Среди тех, кому довелось прогуляться с ней по городу, например, солисты ансамбля "Песняры" и питерской Мариинки, популярный актер театра и кино Максим Аверин. В принципе, всех не перечислишь. Бывает, что Ирина проводит по несколько экскурсий в день, а свободных дат практически нет, тем более в сезон. Заказчики таких "путешествий" передают ее, что называется, из рук в руки. Фишка в том, что все ее экскурсии - авторские.

- Я не знаю, что такое стандарт и нестандарт в нашем деле, - признается Крылова. - На моих экскурсиях собирается небольшое количество людей, чаще всего семья, компания друзей или вообще один человек, и я сразу вижу, что, как говорится, заходит. Одним больше интересна архитектура, другим - личности, а третьим - чувства, и упор делаю на то, что туристу ближе, и даю максимум информации. Даже то, чего он не ожидал услышать, поэтому ко мне часто возвращаются. Конечно, важна глубина подготовки. Могу провести экскурсию по любому маршруту Сочи. Самая протяженная экскурсия у меня длится... девять часов.

По словам Ирины Крыловой, всех впервые приезжающих в Сочи нужно обязательно привести в санаторий имени Орджоникидзе (экскурсия называется "По следам Старика Хоттабыча" - здесь снимался и этот легендарный советский фильм).

- Он именно про Сочи, у которого особая миссия и колорит, и дело не в пальмах, море и людях, ходящих летом в трусах, - объясняет собеседник. - Сочи с ходу самостоятельно невозможно понять, если ни услышать историю. Это выросший практически на пустом месте город-дворец, город-сад и город-курорт. Он строился в 1930-е годы - время нищеты и голода. А тут вдруг рождается не просто система санаторно-курортного лечения с научно-исследовательским институтом и испытательными базами, а реально дворцовая архитектура. Огромные деньги для Сочи страна выискивала по крохам.

Фото: Ирина Белова

Как признается гид, это не просто открыть интернет и поискать интересные факты: годы строительства и имя архитектора, про коринфский ордер и итальянское палаццо, как делают многие экскурсоводы.

- В принципе подобного тоже может быть и достаточно, - считает она. - Чего только стоит смотреть на него, затаив дыхание! Но не в этом же дело, а в судьбах, прошедших сквозь него. Он был построен для простых советских шахтеров. Я смотрю на окружающее глазами людей этой тяжелейшей рабочей профессии.

Каждый ее экскурсант становится главным героем и переживает их чувства. Он ощущает себя так же, как шахтер 1930-х годов, выходящий с забоя и не видевший ничего радостного и цветного, ведь он был лишен света и 90 процентов своего времени проводил в темноте, жил впроголодь в бараках. А тут его привозят в Сочи - и все переворачивается с ног на голову на целый месяц. Фактически это демоверсия светлого будущего.

- Для экскурсий мы привлекаем аниматоров и актеров - так к аудиальной картинке добавляется игра, - продолжает Ирина Крылова. - Например, выбегающие в трусах на зарядку те самые шахтеры, отдыхавшие в санатории имени Орджоникидзе. Или медсестры, измеряющие пульс у экскурсантов. Когда надо рассказать что-то историческое, иногда провожу экскурсии с элементами квеста. Бывает, на экскурсиях люди плачут и смеются, ведь они проживают судьбы, но иначе невозможно понять суть.

Походы в горы Сочи "лучший гид" не проводит. А вот на чайных плантациях чувствует себя как рыба в воде.

- Моя жизнь долго была связана с чаем, и в этой сфере считаю себя достаточно глубоким специалистом, - говорит гид. - Все чайные экскурсии пишу сама. Мастер-классы с дегустациями входят в программу. Но все секреты раскрывать не буду: лучше приходите ко мне на экскурсии.

Кошелек

Сколько это стоит

- Между авторскими и массовыми экскурсиями, конечно, есть разница в цене, иногда в три раза. Например, поездка в Красную Поляну в группе стоит от двух до четырех тысяч за человека, а у меня получается 9 тысяч с машины, в которой от 1 до 5 экскурсантов, - уточняет Ирина Крылова. - Если массовые пешеходные экскурсии по городу стоят 800-1000 рублей за одного, то у меня 4 тысячи. Например, для компании друзей из пяти-шести человек выйдет даже дешевле.

По информации Tripster, в Сочи - 109 гидов, которые проводят 246 экскурсий. Многие из них авторские, но точное их количество на сайте невозможно узнать: нет специальной отметки. Что касается критериев выбора лучшего гида, то главное - это количество заказанных и проведенных экскурсий, а также положительные ("пятизвездочные") отзывы.