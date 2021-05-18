Ученые разработали максимально ослабляющий радиацию материал

- В состав кирпичей введены тяжелые металлы - отходы металлургических предприятий Урала. Эти вещества обладают выраженными радиационно-защитными свойствами. Таким образом, мы решаем сразу две задачи. Во-первых, добавляя измельченные поглотители ионизирующего излучения в матрицу из глины, мы получаем строительные материалы с заданными защитными свойствами. Во-вторых, находим способ утилизации промышленных отходов, - говорит научный руководитель проекта, доцент кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Олег Ташлыков.

Ученые планируют создать линейку материалов с разными основой, химическим составом и поглощающими веществами. То есть, в основе может быть не глина, а цементный раствор, бетон или искусственные полимеры. Свойства будут отвечать конкретным условиям - видам излучения, изотопному составу радиоактивных загрязнений и так далее.

Планируется, что использовать такие стройматериалы будут на АЭС, в хранилищах радиоактивных отходов, в медучреждениях с рентгеновскими установками и облучающими устройствами. Также планируется исследовать механические и радиационно-защитные параметры природных веществ.

По словам Олега Ташлыкова, вольфрам, который лучше всего защищает гамма- или рентгеновского излучения, очень дорогой, а свинец дешевый, но токсичный и непрочный. Созданные же уральцами материалы недорогие, они эффективно защищают от радиации, просто изготавливаются, прочны, долговечны. Он отметил, что вклад биологической защиты в стоимость объектов атомной энергетики достигает 20-30 процентов. В информации вуза отмечено, что разработчики применяют высокоточные расчетные коды и используют для своих экспериментальных исследований реакторную установку Института реакторных материалов в Заречный и производственные технологии Завода герметизирующих материалов в Дзержинске.

Статья о проекте опубликована в журнале Applied Radiation and Isotopes.

Напомним, это не первая разработка ученых УрФУ для защиты от радиации. Например, в стекла предложили добавлять оксид висмута. Он усиливает характеристики радиационной защиты благодаря его высокой плотности и высокому атомному номеру, пропускает инфракрасное излучение, увеличивает прозрачность, химическую стойкость и термическую стабильность, влагостойкий. Согласно другому исследованию, в защитные стекла можно добавлять цементную пыль. Материал с добавлением такого компонента более прочный, прозрачный, долговечный, дешевый и нетоксичный по сравнению с теми, что изготавливают с добавлением свинца.