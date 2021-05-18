Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня

Вопрос о денонсации Договора по открытому небу может быть включен в повестку пленарного заседания Совфеда 2 июня, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Мы планируем рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу на следующем пленарном заседании, 2 июня", - сказал он. Ранее о планах палаты вынести документ на заседание в начале июня говорил вице-спикер СФ Константин Косачев. Госдума намерена обсудить вопрос на пленарном заседании завтра, 19 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11 мая. В пояснительной записке отмечается, что Россия внесла существенный вклад в выполнение Договора, однако 22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из него, "что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении". "Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора", - говорится в документе.