Новости

Трутнев: Проведение ВЭФ поможет восстановлению инвестиций в Дальний Восток 11:30
Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня 11:18
Нарышкин предупредил о новой клеветнической кампании в отношении России 11:15
В ямальской школе робот будет вести уроки 11:14
Путин: Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса 11:13
В Кургане по ДНК раскрыли убийство 16-летней давности 11:08
В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве 11:05
Гендиректор "Магнита" рассказал о судьбе бренда "Дикси" 11:02
Цена нефти марки Brent выросла выше 70 долларов за баррель 11:00
Акции "Магнита" выросли в цене на сообщении о покупки сети "Дикси" 10:55
Мишустин утвердил Романа Новикова на посту главы Росавтодора 10:52
"Магнит" заявил о намерении купить торговую сеть "Дикси" 10:31
Шторм на западе Индии унес жизни не менее двенадцати человек 10:26
Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора 10:18
В Югре впервые за 100 лет воздух в мае прогрелся до 30 градусов 10:07
Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше 10:02
Рябков: Шанс на сохранение Договора по открытому небу минимален 10:01
Правительство направит 1 млрд рублей на повышение производительности труда 10:00
Стала известна причина смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга 09:57
В Госдуме заявили о подготовке в Совете Европе незаконных акций в РФ 09:47
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре 09:41
Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туротрасли 09:35
В Тюменской области выявлен британский штамм коронавируса 09:35
Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката 09:34
В Петербурге могут усилить ограничения из-за роста больных COVID-19 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 11:18
Рубрика: Власть

Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня

Текст: Галина Мисливская

Вопрос о денонсации Договора по открытому небу может быть включен в повестку пленарного заседания Совфеда 2 июня, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу

"Мы планируем рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу на следующем пленарном заседании, 2 июня", - сказал он. Ранее о планах палаты вынести документ на заседание в начале июня говорил вице-спикер СФ Константин Косачев. Госдума намерена обсудить вопрос на пленарном заседании завтра, 19 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11 мая. В пояснительной записке отмечается, что Россия внесла существенный вклад в выполнение Договора, однако 22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из него, "что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении". "Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора", - говорится в документе.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы