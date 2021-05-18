Созданный в МИФИ детектор предотвратит распространение ядерного оружия

Новости

В Петербурге арестовали самокатчиков, сбивавших пешеходов на Невском 20:39
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России 18:22
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18:12
В Севастополе появится подлодка-музей 18:10
Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов 17:57
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы 17:47
Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 19:31
Рубрика: Общество

Плутоний под охраной

Созданный в МИФИ детектор предотвратит распространение ядерного оружия
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Одним из "героев" Года науки и технологий может стать нейтрино. Эту прилетающую из далекой Вселенной мельчайшую частицу, которая почти не имеет массы, намерены ловить на открывшемся в марте Байкальском нейтринном телескопе. ("РГ" 10.03.2021. "На дно Байкала за черной дырой".) Событие стало пока самым громким мероприятием Года науки.
Детектор быстро сообщит о тревожной ситуации в ядерном реакторе. Фото: предоставлено МИФИ Детектор быстро сообщит о тревожной ситуации в ядерном реакторе. Фото: предоставлено МИФИ
Детектор быстро сообщит о тревожной ситуации в ядерном реакторе. Фото: предоставлено МИФИ

А на Калининской АЭС только что произошла "тихая" сенсация: ученые МИФИ установили здесь нейтринный детектор. Он будет следить, что происходит внутри работающего ядерного реактора! Причем не проникая внутрь, неинвазивно. Это позволит предотвращать аварийные ситуации, а значит, повысить безопасность ядерной энергетики. Но еще важней - предотвращать распространение ядерного оружия.

Этот "сторож" напоминает бочку, заполненную 200 кг жидкого ксенона. И хотя из реактора вылетают миллиарды нейтрино, огромная удача, если удастся поймать хотя бы несколько десятков. Дело в том, что частицы практически никак себя не проявляют, ни с чем не взаимодействуют. Поэтому ученым приходится идти на разные хитрости, чтобы эта неуловимая частица все же попалась в сети.

- Для этого мы используем особый процесс взаимодействия нейтрино с тяжелыми ядрами ксенона, - говорит профессор МИФИ Александр Болоздыня. - Это открытие сделано в 2017 году, называется "упругое когерентное рассеяние нейтрино на тяжелых ядрах".

Надо напомнить, что на Байкальском телескопе ловят космические нейтрино, которые могут рождать частицы высоких энергий, вызывающих "черенковое свечение" воды. (Кстати, за его открытие советским физикам Черенкову, Франку и Тамму в 1958 году была присуждена Нобелевская премия.) Но из реактора вылетают совсем другие нейтрино - низкой энергии. Они в принципе не способны вызвать подобное свечение, значит, казалось бы, никак себя не проявляют. Их как бы нет.

Фото: Сергей Михеев
Как обществу "Знание" найти место в современном информационном мире

И все же ученые нашли способ, чтобы заставить нейтрино раскрыться, показать свое лицо. А точнее, вспомнили. Он был изобретен в МИФИ 50 лет тому назад! "Метод довольно сложный, на пальцах не объяснить, - говорит Болоздыня. - Скажу только, что мы так воздействуем на наши "вялые" нейтрино, что в результате они вызывают такое же свечение газа, как в обычной люминесцентной лампе. Это и есть сигнал о появлении нейтрино".

Что же конкретно оно сообщает про ситуацию в ядерном реакторе? Как ставит ему диагноз? А главное, как ловит за руку тех, кто пытается извлечь из него ядерное оружие? Дело в том, что в ходе работы реактора в нем постепенно меняется состав изотопов, одни нарабатываются, например оружейный плутоний, другие распадаются. И эти изменения оставляют свой след в потоке нейтрино, что и фиксирует "сторож". По нему можно сказать, все ли там в норме или есть повод для тревоги. И не извлечен ли из него злоумышленниками плутоний для создания ядерного оружия.

- Россия является поставщиком атомных электростанций практически по всему миру, и мы несем ответственность перед международным сообществом, чтобы другие государства не использовали их во вред человечеству, - говорит профессор Болоздыня. - Контролировать, что именно творится на станции другой страны, очень трудно, но если у нас есть прибор, который буквально можно поставить на улице рядом с АЭС, чтобы наблюдать за изменением изотопного состава атомного реактора и предотвращать незаконное изъятие из него радиактивных материалов.

Российским прибором очень заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии

Таким образом разработанный российскими учеными детектор будет стоять на страже, не позволяя подобные акции. Не случайно этой разработкой очень заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Общество Наука

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня