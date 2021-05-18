В Иране стартовали продажи еще одной модели УАЗа

В Иране внедорожник УАЗ "Патриот" для всех желающих предлагается с марта 2021 года. Теперь в Исламской республике стартовали "живые" продажи УАЗа "Пикап". В Сети появились фотографии товарных экземпляров модели.

Дистрибьютором УАЗа в Иране является компания Soroush Diesel, которая закупает крупноузловые комплекты автомобилей у российского производителя и по прибытию в страну собирает их.

УАЗ "Пикап" представлен исключительно в топовой комплектации стоимостью 21 000 долларов (примерно 1 548 000 рублей по текущему курсу). В России такая версия машины стоит 1 420 000 рублей.

В список оборудования входит следующее: пластиковый вкладыш в грузовой платформе, 16-дюймовые колёсные диски, две подушки безопасности, система курсовой устойчивости, климат-контроль, 7-дюймовая мультимедиа с камерой заднего вида и многое другое. Опционально для "Пикапа" доступна грузовая платформа с крышкой, корпусом без остекления, дугами безопасности.

В спецификации для Ирана "Пикап" (как и "Патриот") оснащается подключаемым полным приводом, 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos, 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 149 л. с.

УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Punch Powerglide до Ирана доберутся к концу лета. К слову, в этой стране также продаётся и семейство "Профи".