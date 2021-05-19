Автомобили Mazda получили юбилейную версию в честь 100-летия марки

Компания Mazda объявила о старте продаж седана Mazda6 и кроссоверов CX-5 и CX-9 в особом исполнении Century Edition, посвященном 100-летию со дня основания марки.

Версии Century Edition основаны на топовой комплектации Executive и предлагаются в цвете - Snowflake White Pearl.

Интерьер всех трех моделей в версии Century Edition оформлен в черно-белых тонах и дополнен обшивкой кресел кожей Nappa цвета Burgundy Red. В том же оттенке выполнены и напольные коврики. Это сочетание воспроизводит традиционные цвета японского флага, а также отражает главные ценности Mazda: спортивный характер и высочайшее внимание к деталям и качеству материалов.

Mazda6 в юбилейной версии доступна с двигателем 2,5 литра (194 л.с.) по цене от 2 629 000 рублей.

Бестселлер марки - кроссовер Mazda CX-5 - в юбилейной версии представлен с двумя двигателями на выбор: 2,0 л (150 л.с.) от 2 920 000 рублей, и 2,5 л (194 л.с.) от 3 035 000 рублей.

Большой кроссовер СХ-9 в коллекционной серии можно купить за 3 888 000 рублей.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что дефицит чипов не позволит Mazda выпустить 100 тысяч машин в этом году.

Фото: Пресс-служба Mazda.