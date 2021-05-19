АвтоВАЗ и Renault работают над принципиально новым мотором для Lada

В ближайшие несколько лет АвтоВАЗ и линейку Lada ждут кардинальные перемены, обусловленные переходом отечественных машин на платформу CMF-B.

Работы по подготовке выпуска автомобилей уже ведутся, в числе новых подробностей - двигатель для Lada, который ранее не устанавливался на вазовские "бюджетники".

Группа Avtograd news сообщает, что на заводе в Тольятти начаты работу по наливке полов, после чего будет организован монтаж оборудования, необходимого для организации выпуска автомобилей на новой платформе.

Первым будет новая генерация Renault Logan и Sandero, в 2023 году появится новая Lada Granta, годом позднее - преемник классической Lada Niva. Нельзя исключать, что модель, которая сейчас позиционируется в качестве новой "Гранты", получит другое имя и будет выпускаться параллельно со старым, то есть актуальным семейством.

По информации группы, специалисты научно-технического центра АвтоВАЗа и компании Renault ведут работы по адаптации "двигателя, ранее не применяемого для установки на автомобили, производимые АвтоВАЗом".

Что это за двигатель, пока неизвестно, но можно предположить, что им окажется 1.3 турбо, устанавливаемый на кроссоверы Renault, выпускаемые в настоящий момент на заводе в Москве. Слухи о переносе сборки, например, Renault Duster на мощности АвтоВАЗа в Тольятти ходят давно, и если это действительно произойдёт, то турбированный 150-сильный двигатель в силу единства платформы может оказаться и под капотами моделей Lada.