Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России

Десять крупнейших российских продуктовых ретейлеров консолидируют лишь 25% розничного продовольственного рынка. При этом в других странах этот показатель существенно выше: в Германии - 71%, в Великобритании - 60%, в Польше - 49%, в США - 46%. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится. Но, разумеется, по законодательству все сделки нашего крупного ретейла должны будут еще пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе", - отметил министр.

По словам чиновника, Минпромторг последовательно реализует политику развития всех форматов торговли, в первую очередь малых. В начале 2021 года правительство утвердило распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, согласно которому региональные власти должны увеличить количество малых форматов, а также оказывать им необходимое содействие.

По данным Минпромторга, в 2020 году оборот розничной торговли снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом. Крупный фуд-ретейл и нонфуд-ретейл демонстрировал продажи выше, чем в 2019 году - в среднем рост составил около 10%.

На этой неделе стало известно о двух крупных слияниях на рынке российского ретейла: "Магнит" объявил о покупке сети "Дикси" за 92,4 млрд рублей, а компания "Лента" сообщила о намерении поглотить сеть Billa (цена сделки - 215 млн евро).